Olimpiadi, secondo oro per l'Italia: Valentina Rodini e Federica Cesarini nel canottaggio (Di giovedì 29 luglio 2021) l'Italia rompe il tabù e torna a salire sul gradino più alto del podio delle Olimpiadi. A conquistare il secondo oro della rassegna a cinque cerchi in corso a Tokyo ci hanno pensato due lombarde, Valentina Rodini di Cremona e Federica Cesarini di Cittiglio (Varese) che si sono imposte conquistando la prima medaglia di sempre del canottaggio femminile azzurro nel doppio leggero. Un'affermazione frutto del grande lavoro svolto da Valentina e Federica che hanno dovuto far i conti con la sfortuna, complice un'infiammazione che ...

