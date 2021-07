Olimpiadi, Rodini-Cesarini sono d’oro! Medaglia nel canottaggio femminile (Di giovedì 29 luglio 2021) Rodini-Cesarini, una coppia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le due atlete italiane sono riuscite nell’impresa di conquistare l’alloro più prezioso ed importante nel canottaggio, specialità doppio pesi leggeri femminile. Il duo nostrano ha preceduto Francia (argento) e Olanda (bronzo). Una grandissima soddisfazione per tutto il movimento sportivo italiano. Seguici su Metropolitan Magazine (Credit foto – Italia Team) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 29 luglio 2021), una coppia d’oro alledi Tokyo 2020. Le due atlete italianeriuscite nell’impresa di conquistare l’alloro più prezioso ed importante nel, specialità doppio pesi leggeri. Il duo nostrano ha preceduto Francia (argento) e Olanda (bronzo). Una grandissima soddisfazione per tutto il movimento sportivo italiano. Seguici su Metropolitan Magazine (Credit foto – Italia Team) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

