Olimpiadi, medagliere del 29 luglio: Italia decima. Cina in vetta (Di giovedì 29 luglio 2021) L'oro conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio ha permesso all' Italia di scalare cinque posizioni rispetto a ieri e di rientrare nella Top 10 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) L'oro conquistato da Valentina Rodini e Federica Cesarini nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio ha permesso all'di scalare cinque posizioni rispetto a ieri e di rientrare nella Top 10 ...

Advertising

Eurosport_IT : E sono 15 in 5 giorni! ???????? Quindicesimi nel medagliere ma settimi per numero di medaglie complessive! ?? ?… - Eurosport_IT : 9? medaglie in 3? giorni! ???? Quinti per numero totale di medaglie, sempre in Top 10... e sempre davanti alla Franc… - Eurosport_IT : Come si sta là in alto, ragazzi azzurri? ?????????? ? - Sportflash24 : #TOKYO2020: SPECIALE #MEDAGLIERE ? Dettaglio podi italiani 24-25-26-27-28-29 luglio 2021 ? 66 nazioni su 205 hann… - TV7Benevento : Olimpiadi: Tokyo 2020, il medagliere... -