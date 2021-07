Olimpiadi | le gare della giornata Tokyo 2020 | Tamberi in finale del salto in alto

Advertising

SkyTG24 : L'#Italia è medaglia d'oro nel doppio pesi leggeri donne di canottaggio! È il primo oro nella storia del canottaggi… - SkyTG24 : Gregorio #Paltrinieri torna sul podio olimpico dopo l’oro di Rio 2016: l’azzurro butta il cuore oltre l’ostacolo e,… - SkyTG24 : Federica Pellegrini chiude la sua storia olimpica con un settimo posto nella finale dei 200 stile libero… - sysyphus71 : Gestione delle trasmissioni delle #olimpiadi da parte della #rai pessima: no #Italia di #scherma con assalto tirati… - RobRuggio : Troppe gare di scherma a queste Olimpiadi perse punto a punto, mentalmente non all’altezza #fencing #Tokyo2020 #GiochiOlimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi gare

La Gazzetta dello Sport

La gara sarà visibile su Discovery+, che detiene i diritti per tutte ledelle, e in chiaro su Rai 2 che invece offre lemigliori e quelle che vedono protagonisti gli italiani.Aldo Montano piange dopo aver visto il video delle medaglie vinte in carriera: 'Il dopo fa paura' Il medagliere aggiornato in tempo reale, ledi oggi in diretta Ore 3.30 ATLETICA, 3000 ...Notte fonda per Margherita Panziera. L'azzurra, presente nelle semifinali dei 200 dorso donne delle gare di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, ha deluso le attese. Lei, iscritta con il secondo miglior tem ...Notte fonda per Margherita Panziera. L'azzurra, presente nelle semifinali dei 200 dorso donne delle gare di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, ha deluso le attese. Lei, iscritta con il secondo miglior tem ...