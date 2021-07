Olimpiadi, le gare degli italiani oggi 29 luglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Sesto giorno di Olimpiadi a Tokyo. Di seguito tutte le gare degli italiani in calendario oggi, giovedì 29 luglio, trasmesse in diretta TV su Rai 2. gare Italia oggi 29 luglio alle Olimpiadi di Tokyo: elenco completo 00:30 – Golf, singolo maschile (primo turno): Guido Migliozzi, Renato Paratore01:30 – Canottaggio, singolo maschile (finale): Gennaro Di Mauro02:00 – Volley, torneo femminile (fase a gironi): Italia-Argentina02:00 – Tiro al volo, fossa olimpica femminile (qualificazioni): Jessica Rossi02:00 – Beach volley, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 luglio 2021) Sesto giorno dia Tokyo. Di seguito tutte lein calendario, giovedì 29, trasmesse in diretta TV su Rai 2.Italia29alledi Tokyo: elenco completo 00:30 – Golf, singolo maschile (primo turno): Guido Migliozzi, Renato Paratore01:30 – Canottaggio, singolo maschile (finale): Gennaro Di Mauro02:00 – Volley, torneo femminile (fase a gironi): Italia-Argentina02:00 – Tiro al volo, fossa olimpica femminile (qualificazioni): Jessica Rossi02:00 – Beach volley, ...

