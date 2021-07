Olimpiadi | Italia-Iran | streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere volley maschile

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 29 luglio 2021) Mercoledì 28 luglio alle ore 12.40 (in) all’Ariake Arena si disputerà il match, valevole per la quarta giornata (girone A) del torneo olimpico che in classifica vede le due Nazionali appaiate al terzo posto con cinque punti, a -1 dal Giappone secondo e a -2 dalla Polonia, attuale capolista. Dunque incontro molto importante in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Giappone:tv in? ...