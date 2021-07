Olimpiadi di Tokyo | arriva un bronzo per le azzurre del fioretto | battuti gli Usa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 luglio 2021) L’Italia delfemminile conquista la medaglia dinella gara a squadre, vincendo la finalina contro gli Stati Uniti.finalmente una medaglia per Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Batini, anche se non del metallo sperato. Si tratta della 19esima medaglia italiana a questa edizione dei Giochi, la quinta della scherma italiana che però ancora non ha potuto festeggiare un oro. Lehanno demolito le avversarie americane per 45 a 23. Una vittoria netta, brillante, che però aumenta il rammarico per la sconfitta in semifinale contro la Francia per 45-43. In vantaggio di 11 stoccate, le ...