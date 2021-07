Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi 29 luglio: fioretto femminile di bronzo dopo il tris nella notte. Italvolley femminile ai quarti con due turni di anticipo (Di giovedì 29 luglio 2021) Oro storico nel canottaggio femminile, la maschile conquista il bronzo. Paltrinieri è argento: sono 19 le medaglie italiane ai Giochi. Quinto posto per Silvana Stanco nel trap femminile. Sfuma il podio per Miressi nei 100 stile libero. Vittoria del Settebello nella pallanuoto Leggi su lastampa (Di giovedì 29 luglio 2021) Oro storico nel canottaggio, la maschile conquista il. Paltrinieri è argento: sono 19 le medaglie italiane ai Giochi. Quinto posto per Silvana Stanco nel trap. Sfuma il podio per Miressi nei 100 stile libero. Vittoria del Settebellopallanuoto

