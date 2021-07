Olimpiadi: canottaggio, bronzo all'Italia con Oppo-Ruta del doppio pesi leggeri (Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - Dal Sea Forest Waterway arriva la seconda medaglia e il secondo bronzo del canottaggio a Tokyo 2020. Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta hanno portato il doppio pesi leggeri azzurro sul terzo gradino del podio dietro a Irlanda, oro olimpico in 6:06.43, e Germania (6:07.29). I due azzurri hanno tagliato il traguardo a +7.87 dagli irlandesi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) - Dal Sea Forest Waterway arriva la seconda medaglia e il secondodela Tokyo 2020. Stefanoe Pietro Willyhanno portato ilazzurro sul terzo gradino del podio dietro a Irlanda, oro olimpico in 6:06.43, e Germania (6:07.29). I due azzurri hanno tagliato il traguardo a +7.87 dagli irlandesi.

