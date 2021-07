Olimpiadi | bronzo per Oppo-Ruta nel canottaggio VIDEO

Advertising

Corriere : Centracchio, judo da bronzo: «Dedicato al mio Molise, sconosciuto anche in Italia» - Agenzia_Ansa : #Tokyo2020, l'Italia è bronzo nel 4 senza di canottaggio - Olimpiadi Tokyo 2020 - #ANSA - Eurosport_IT : L'EMOZIONE DEL BRONZO! ???????? Rivivi la gara di Maria Centracchio: - greenbadeyes : RT @sarabrgrx: non sto guardando le Olimpiadi, ma sta cosa che sento del 'solo argento' 'solo bronzo' è follia pura. ci rendiamo conto che… - fisicoperaria : C'erano andati vicini nelle ultime due Olimpiadi, ma adesso ce l'hanno fatta: San Marino ha vinto la prima medaglia… -

(agg Michela Colombo) RISULTATI CANOTTAGGIO/Tokyo 2020: sono oro eper l'Italia! LE PROVE INDIVIDUALI I risultati del tiro a volo alleTokyo 2020 oggi, giovedì 29 luglio ...RISULTATI CANOTTAGGIO: ORO EAZZURRO! Nottata memorabile per il canottaggio italiano alledi Tokyo 2020: ancora una volta è infatti il tricolore ad arricchire il podio a cinque cerchi e sono ben due le medaglie ...Sono le parole del Segretario di Stato per lo Sport in carica della Repubblica di San Marino, Teodoro Lonfernini dopo la medaglia di bronzo di Alessandra Perilli nel tiro a volo nel trap. "Dietro ...San Marino entra nella storia con Alessandra Perilli. Nella displina del tiro a volo, Alessandra Perilli ha conquistato una medaglia ai Giochi Olimpici: bronzo nel tiro a volo, specialità trap. Grande ...