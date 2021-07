Olimpiadi, altra medaglia per l’Italia: il Fioretto femminile è Bronzo (Di giovedì 29 luglio 2021) medaglia numero 19 per l’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: il Fioretto femminile ottiene il Bronzo. Sconfitti gli Stati Uniti nella finale 3/4° posto La squadra del Fioretto femminile italiano nella Scherma conquista la quarta medaglia della categoria, la numero 19 dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Le azzurre vincono la finale 3°/4° posto contro gli Stati Uniti con il netto punteggio di 45-23, prendendosi così la medaglia di Bronzo. Il percorso: quanto rammarico per la semifinale La ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021)numero 19 perai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: ilottiene il. Sconfitti gli Stati Uniti nella finale 3/4° posto La squadra delitaliano nella Scherma conquista la quartadella categoria, la numero 19 dall’inizio delledi Tokyo. Le azzurre vincono la finale 3°/4° posto contro gli Stati Uniti con il netto punteggio di 45-23, prendendosi così ladi. Il percorso: quanto rammarico per la semifinale La ...

