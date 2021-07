"Old", il ritorno alla grande dell'indù di America Shyamalan (Di giovedì 29 luglio 2021) OLD Al Cinema. Con Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell. Regia di M. Night Shyamalan. Produzione USA 2021. Durata: 2 ore LA TRAMA Una dozzina di persone si passa una vacanza su una splendida spiaggia isolata (gentilmente offerta dall'albergo in cui hanno preso alloggio). Ma il luogo sembra emanare un potere malefico. Tutti invecchiano nel giro di poche ore (alcuni bambini diventano velocemente adolescenti in grado di fare l'amore). Ci scappano un paio di morti. Urge scappare da quel luogo maledetto (sennò si muore prima che faccia notte). Ma ogni via di fuga sembra preclusa. PERCHÈ VEDERLO Perché è il ritorno alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) OLD Al Cinema. Con Gael Garcia Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell. Regia di M. Night. Produzione USA 2021. Durata: 2 ore LA TRAMA Una dozzina di persone si passa una vacanza su una splendida spiaggia isolata (gentilmente offerta dall'albergo in cui hanno preso alloggio). Ma il luogo sembra emanare un potere malefico. Tutti invecchiano nel giro di poche ore (alcuni bambini diventano velocemente adolescenti in grado di fare l'amore). Ci scappano un paio di morti. Urge scappare da quel luogo maledetto (sennò si muore prima che faccia notte). Ma ogni via di fuga sembra preclusa. PERCHÈ VEDERLO Perché è il...

