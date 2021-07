Oggi il vertice tra le Regioni. Le richieste al governo: Green pass meno rigido e più tempo per vaccinare il personale scolastico (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono due i dossier su cui sta lavorando il governo per permettere la ripresa delle attività a settembre, evitando un nuovo aumento dei contagi da Covid. Il primo è quello che riguarda la scuola. Riportare tutti gli studenti in presenza, evitando altri mesi di Dad. Il secondo è quello dei trasporti, con i mezzi a lunga percorrenza – treni, aerei e navi – che richiederanno l’esibizione del Green pass. Ma per le Regioni, l’obbligo di certificazione verde è al momento troppo rigido. «C’è un’interlocuzione con il governo», ha dichiarato il presidente della Toscana, Eugenio Giani. ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021) Sono due i dossier su cui sta lavorando ilper permettere la ripresa delle attività a settembre, evitando un nuovo aumento dei contagi da Covid. Il primo è quello che riguarda la scuola. Riportare tutti gli studenti in presenza, evitando altri mesi di Dad. Il secondo è quello dei trasporti, con i mezzi a lunga percorrenza – treni, aerei e navi – che richiederanno l’esibizione del. Ma per le, l’obbligo di certificazione verde è al momento troppo. «C’è un’interlocuzione con il», ha dichiarato il presidente della Toscana, Eugenio Giani. ...

