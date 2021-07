Obiettivo 60% vaccinati entro luglio, quattro regioni restano indietro (Di giovedì 29 luglio 2021) È il traguardo fissato dal commissario Figliuolo per la fine del mese: Calabria, Toscana, Basilicata e provincia di Trento non riusciranno a tagliarlo in tempo Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 29 luglio 2021) È il traguardo fissato dal commissario Figliuolo per la fine del mese: Calabria, Toscana, Basilicata e provincia di Trento non riusciranno a tagliarlo in tempo

Advertising

sole24ore : ?? L’obiettivo del governo è arrivare entro la prima decade di settembre con almeno il 60% dei studenti vaccinati. T… - Max07004257 : @Sutilis Una volta era solo vaccinando gli over 80, poi gli over 70 dopo gli over 60 e così via ma ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo - sole24ore : Obiettivo 60% vaccinati entro luglio, quattro regioni restano indietro - Nicola_Firenze : RT @Italia_Notizie: Obiettivo 60% vaccinati entro luglio, quattro regioni restano indietro - Italia_Notizie : Obiettivo 60% vaccinati entro luglio, quattro regioni restano indietro -

Ultime Notizie dalla rete : Obiettivo 60% ELISA in concerto gratis giovedì 29 luglio. Guarda la diretta dalle 19.00 ... organizzato da Eni gas e luce, sarà "carbon neutral" è ha come obiettivo quello di compensare le ... Il concerto durerà 60 minuti e sarà offerto gratuitamente in streaming su A - Live . Il live sarà ...

La Serie C 2021 - 22 su 196 Sports: l'annuncio ufficiale della Lega Pro 'Il nostro è il più grande campionato di calcio professionistico d'Europa, con 60 squadre in ... 'L'obiettivo condiviso con i nostri partner è quello di raggiungere il numero più ampio possibile di ...

Obiettivo 60% vaccinati entro luglio, quattro regioni restano indietro Il Sole 24 ORE Blue Crowdfundind per progetto pilota pulizia mari Marche (ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Una raccolta di fondi, attraverso piccoli contributi, per liberare il mare dalla plastica, partendo dalle acque che bagnano le Marche, utilizzando la tecnologia marchigiana s ...

Vaccini: Sardegna raggiunge quota 1,8 mln dosi somministrate Un milione e 800 mila dosi del vaccino anti covid già somministrate ai cittadini sardi in tutti gli hub del territorio. Un milione di prime dosi, 800 mila di seconde dosi. (ANSA) ...

... organizzato da Eni gas e luce, sarà "carbon neutral" è ha comequello di compensare le ... Il concerto dureràminuti e sarà offerto gratuitamente in streaming su A - Live . Il live sarà ...'Il nostro è il più grande campionato di calcio professionistico d'Europa, consquadre in ... 'L'condiviso con i nostri partner è quello di raggiungere il numero più ampio possibile di ...(ANSA) - ANCONA, 29 LUG - Una raccolta di fondi, attraverso piccoli contributi, per liberare il mare dalla plastica, partendo dalle acque che bagnano le Marche, utilizzando la tecnologia marchigiana s ...Un milione e 800 mila dosi del vaccino anti covid già somministrate ai cittadini sardi in tutti gli hub del territorio. Un milione di prime dosi, 800 mila di seconde dosi. (ANSA) ...