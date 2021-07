Obbligo vaccinale docenti e Ata, Sasso: “Giusto attendere nuovi dati. Avanti con i tamponi salivari. In Francia 600 mila a settimana” (Di giovedì 29 luglio 2021) "Il presidente Draghi e il Consiglio dei ministri hanno preso la decisione più giusta rinviando eventuali provvedimenti sulla scuola alle prossime settimane. Siamo convinti che i dati reali riguardo al tasso di vaccinazione degli insegnanti e del personale siano ancora più solidi di quelli ufficiali: tutto fa pensare di essere già sopra il 90% a livello nazionale, una soglia assolutamente ragguardevole che rende del tutto superfluo un intervento normativo in direzione dell'Obbligo vaccinale". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) "Il presidente Draghi e il Consiglio dei ministri hanno preso la decisione più giusta rinviando eventuali provvedimenti sulla scuola alle prossime settimane. Siamo convinti che ireali riguardo al tasso di vaccinazione degli insegnanti e del personale siano ancora più solidi di quelli ufficiali: tutto fa pensare di essere già sopra il 90% a livello nazionale, una soglia assolutamente ragguardevole che rende del tutto superfluo un intervento normativo in direzione dell'". L'articolo .

