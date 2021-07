Obbligo vaccinale docenti e Ata, Costa insiste: “Non si può escludere. Il prossimo anno scolastico dovrà essere in presenza” (Di giovedì 29 luglio 2021) Il dato del personale scolastico non vaccinato contro Covid "è concentrato in particolare in alcune regioni. Io credo che possa dipendere anche da una partenza un pochino complicata del piano vaccinale in quelle" aree. "Si tratta di comprenderne le ragioni e continuare con un'opera di sensibilizzazione. Ma non mi sento di escludere l'introduzione dell'Obbligo vaccinale. Il nostro obiettivo, quello di tutto il Governo, è garantire la ripresa dell'anno scolastico in presenza. Non possiamo non centrare questo obiettivo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 29 luglio 2021) Il dato del personalenon vaccinato contro Covid "è concentrato in particolare in alcune regioni. Io credo che possa dipendere anche da una partenza un pochino complicata del pianoin quelle" aree. "Si tratta di comprenderne le ragioni e continuare con un'opera di sensibilizzazione. Ma non mi sento dil'introduzione dell'. Il nostro obiettivo, quello di tutto il Governo, è garantire la ripresa dell'in. Non possiamo non centrare questo obiettivo". L'articolo .

