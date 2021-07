Obbligo Green pass: scuola e viaggi, Governo Draghi verso il rinvio (Di giovedì 29 luglio 2021) Obbligo Green pass: doveva arrivare già oggi, giovedì 29 luglio 2021, l’estensione all’impiego del certificato anche al mondo della scuola oltre che ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Alla fine, pare che le trattative sulla Riforma della Giustizia abbiano fatto slittare ogni decisione in merito almeno di una settimana. Obbligo Green pass: scuola e viaggi, rinvio alla prossima settimana Obbligo Green pass: doveva arrivare nel corso del ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 29 luglio 2021): doveva arrivare già oggi, giovedì 29 luglio 2021, l’estensione all’impiego del certificato anche al mondo dellaoltre che ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Alla fine, pare che le trattative sulla Riforma della Giustizia abbiano fatto slittare ogni decisione in merito almeno di una settimana.alla prossima settimana: doveva arrivare nel corso del ...

Advertising

matteosalvinimi : Nell'incontro con il presidente Draghi di questa mattina ho ribadito l'importanza del ritorno a scuola senza discri… - borghi_claudio : @sisifo080 MA MAGARI!!! Così almeno si getta la maschera e si viene in Parlamento. Secondo te è meglio come hanno f… - repubblica : Sterilgarda, l'obbligo di Green Pass per i dipendenti scatena i No Vax. L'azienda: 'Diritto alla salute vale come q… - laviniaricci83 : @AngelaBenedett7 @Rinaldi_euro Mai stata no vax, anzi farò il vaccino a giorni e potrò avere il green pass! È il pr… - RaffaeleFor : RT @Smartitina: È necessario ribadire il concetto: Se non ci sono i presupposti per un obbligo diretto (perchè il vaccino è sperimentale),… -