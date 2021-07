Obbligo di vaccino per i dipendenti Google e Facebook (Di giovedì 29 luglio 2021) I colossi del web Google e Facebook chiederanno ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid-19 prima di tornare al lavoro in presenza. I picchi di contagi dovuti alla variante Delta del virus hanno aumentato le preoccupazioni negli Stati Uniti, dove 611.000 persone sono morte a causa della pandemia. Il ceo di Google, Sundar Pichai, in una mail allo staff ha scritto: “Vaccinarsi è uno dei modi più importanti per tenere noi e le nostre comunità al sicuro nei prossimi mesi“. La società renderà quindi i suoi campus vietati ai dipendenti non vaccinati ed estenderà lo smartworking da casa fino al 18 ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 luglio 2021) I colossi del webchiederanno ai propridi vaccinarsi contro il Covid-19 prima di tornare al lavoro in presenza. I picchi di contagi dovuti alla variante Delta del virus hanno aumentato le preoccupazioni negli Stati Uniti, dove 611.000 persone sono morte a causa della pandemia. Il ceo di, Sundar Pichai, in una mail allo staff ha scritto: “Vaccinarsi è uno dei modi più importanti per tenere noi e le nostre comunità al sicuro nei prossimi mesi“. La società renderà quindi i suoi campus vietati ainon vaccinati ed estenderà lo smartworking da casa fino al 18 ...

