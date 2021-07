Nuovo aggiornamento WhatsApp, svolta per la funzione Archivio (Di giovedì 29 luglio 2021) Nuovo aggiornamento e nuova attesa funzione per WhatsApp, sia Ios che su Android. La popolare app di messaggistica introduce una novità che potrebbe semplificare la vita di quanti non amano che la loro quotidianità sia invasa da messaggi di lavoro in ogni momento della loro vita o semplicemente preferiscono mettere da parte alcuni contatti. La possibilità di archiviare i messaggi subisce un upgrade significativo, destinata a migliorare la fruibilità per chi ne sentiva il bisogno. Ma per capire come funziona e come attivarla bisogna seguire qualche passaggio. aggiornamento WhatsApp: ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 29 luglio 2021)e nuova attesaper, sia Ios che su Android. La popolare app di messaggistica introduce una novità che potrebbe semplificare la vita di quanti non amano che la loro quotidianità sia invasa da messaggi di lavoro in ogni momento della loro vita o semplicemente preferiscono mettere da parte alcuni contatti. La possibilità di archiviare i messaggi subisce un upgrade significativo, destinata a migliorare la fruibilità per chi ne sentiva il bisogno. Ma per capire come funziona e come attivarla bisogna seguire qualche passaggio.: ...

Advertising

NintendOnTweet : È arrivato un nuovo aggiornamento per Monster Hunter Rise - misteruplay2016 : PS5 aggiunge il supporto alle espansioni SSD nella beta del nuovo aggiornamento - misteruplay2016 : PS5 con il nuovo aggiornamento separerà le versioni PS5 e PS4 dei giochi - corona_tweet : RT @castelbolognese: Aggiornamento #Coronavirus Giovedì 29 luglio 1 nuovo caso a #CastelBolognese. In Provincia 26, in Regione 493. Alla da… - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Giovedì 29 luglio 1 nuovo caso a #CastelBolognese. In Provincia 26, in Regione 493. Alla… -