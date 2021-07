Nuova schermata pre-guida di Waze | le novità previste dall’aggiornamento

(Di giovedì 29 luglio 2021), l’applicazione mobile gratuita di navigazione stradale per dispositivi mobili Android e iOS che si basa sul concetto di crowdsourcing e sviluppata dalla start-up israelianaMobile, ultimamente ha introdotto il rinnovo dellapre-, adesso più versatile ed in grado di offrire ai propri utenti l’anteprima dei percorsi che vengono suggeriti. Con questasi avrà la possibilità di ricevere nuove indicazioni sui percorsi alternativi, condizioni del traffico, sui pedaggi e sui rapporti in tempo reale. Potremmo sapere in anticipo quale tratto di strada evitare perché molto ...

batista70phone : Waze si aggiorna: nuova panoramica del viaggio nella schermata pre-drive - BibiFabrizio : Waze si aggiorna: nuova panoramica del viaggio nella schermata pre-drive

