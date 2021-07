Nuoto, risultati batterie 29 luglio: Simona Quadarella si riscatta, non convince Margherita Panziera. Bene la staffetta (Di giovedì 29 luglio 2021) Simona Quadarella reagisce e si qualifica per la finale degli 800 stile libero. E’ questa la notizia più importante nel pomeriggio sesta giornata dedicata alle batterie del Nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. La romana ha chiuso con il tempo 8’17?32 ed è entrata in finale con il terzo crono. Nella stessa batteria era presente Martina Caramignoli, che non è riuscita a staccare il pass per la finale. Davanti a Quadarella nel riepilogo dei migliori otto tempi ci sono proprio le due che hanno preceduto l’azzurra in batteria: le due americane Kathleen Ledecky (8’15?64) e Katie Grimes (8’17?05). Sensazioni ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021)reagisce e si qualifica per la finale degli 800 stile libero. E’ questa la notizia più importante nel pomeriggio sesta giornata dedicata alledelalle Olimpiadi di Tokyo 2021. La romana ha chiuso con il tempo 8’17?32 ed è entrata in finale con il terzo crono. Nella stessa batteria era presente Martina Caramignoli, che non è riuscita a staccare il pass per la finale. Davanti anel riepilogo dei migliori otto tempi ci sono proprio le due che hanno preceduto l’azzurra in batteria: le due americane Kathleen Ledecky (8’15?64) e Katie Grimes (8’17?05). Sensazioni ...

