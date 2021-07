Nuoto pagelle Olimpiadi 29 luglio Paltrinieri immenso! Panziera | che succede?

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) GREGORIO10: Immenso, non esce nessun altro aggettivo per definire questo campione straordinario dello sport italiano. Se è andato fino a Tokyo un motivo ci doveva essere. Non aveva certezze e oggi ha fatto un capolavoro di coraggio, di sfrontatezza, di tenacia. La nuotata non era quella dei giorni migliori, a un certo punto sembrava sull’orlo di crollare ed è lì, ai 650 metri che si è ribellato al destino. Non fosse stato per lo statunitense uscito dal nulla nell’ultima vasca saremmo qui a festeggiare l’oro ma va benissimo così. ALESSANDRO MIRESSI 7: E’ vero, aveva fatto sognare e il percorso dei rivali nei turni progressivi lasciava ben sperare e autorizzava ...