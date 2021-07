Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Simona Quadarella | la reazione della campionessa Negli 800 sl il podio sarà complicato

Leggi su oasport

(Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo le lacrime, un sorriso abbozzato.era uscita sconvolta dalla piscina dell’Aquatics Centre, sede delle gare didelle2021 di. L’azzurra, in lizza per ilnei 1500 stile libero essendodel mondo in carica, non è andata oltre un quinto posto, lontano anni luce dalle sue aspettative. E’ crollato un po’ il mondo a, costretta a far fronte a pochi giorni dalla partenza per il Giappone a una gastroenterite di non poco conto. Debilitata nel fisico, la romana ha cercato di dare tutto quello che ...