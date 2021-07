Nuoto Olimpiadi Tokyo | Simona Quadarella chiude terza in batteria e vola in finale negli 800 sl

(Di giovedì 29 luglio 2021)inpiazza ladegli 800 metri stile libero allediin. Una buona prestazione quella dell’azzurra che ha messo definitivamente alle spalle la delusione per il podio mancato e la controprestazione nei 1500 metri stile libero. La nuotatrice romana ha chiuso la sua prova in 8’17”32 alle spalle della campionessa statunitense Kathleen Ledecky che ha fermato il cronometro sul tempo di 8’15?67 davanti alla giovanissima connazionale Katie Grimes che ha concluso il suo esordio a ...

Greg Paltrinieri mette il oltre l'ostacolo, batte la mononucleosi che lo ha colpito e debilitato da inizio giugno

Gli 800 metri stile libero maschile hanno fatto il loro debutto allee la medaglia d'oro è stata conquistata da Bobby Finke del Team statunitense. L'italiano Gregorio Paltrinieri ha ...Pellegrini anche in staffetta 4x100 mixed team È stata ufficializzata dal ct delazzurro ... suo allenatore, che in un post su Instagram ha ammesso che il figlio 'è fuori dalle, non ha ...Simona Quadarella chiude in terza piazza la batteria degli 800 metri stile libero alle Olimpiadi di Tokyo e vola in finale. Una buona prestazione quella dell'azzurra che ha messo definitivamente alle ...Gregorio Paltrinieri è medaglia d’argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La medaglia d’oro è stata vinta dall’americano Robert Finke, che ha chiuso con soli 24 centimetri in meno ...