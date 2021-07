Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Quadarella “Se ci metto la testa | posso fare bene Dimenticati i 1500?

(Di giovedì 29 luglio 2021) È tornata in vasca per gli 800 metri stile libero dopo la delusione deimetri, ma Simonanon aveva fantasmi nella. Ha chiuso con un 8’17”32, terzo posto nella sua batteria e terzo posto complessivo per conquistare la finale. Incredibile la solita Ledecky, ma alle sue spalle c’è anche Simona. “La cosa più difficile è stato metabolizzare il quinto posto dei. Fortunatamente ho un’altra possibilità e mi sono rimessa subito in gioco. Mi sono detta di non pensare più ai, avrò modo di pensarci poi. Oggi non volevo nascondermi troppo, volevo sentire le mie sensazioni. Sono state ...

A completare una nottata emozionate per gli italiani alledi Tokyo 2020 pure la medaglia d'argento vinta nelin vasca da Gregorio Paltrinieri, per gli 800m stile libero. Anche qui si ...... in ritardo di allenamento causa la mononucleosi che l'ha fermato alla vigilia delle, il campione azzurro ha compiuto un mezzo miracolo, qualcosa di mai visto nella storia del. E ...TOKYIO - Gregorio Paltrinieri medaglia d'argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'azzurro chiude la finale al secondo posto con una prestazione straordinaria in 7'42''11 alle spa ...È tornata in vasca per gli 800 metri stile libero dopo la delusione dei 1.500 metri, ma Simona Quadarella non aveva fantasmi nella testa. Ha chiuso con un 8’17”32, terzo posto nella sua batteria e ter ...