Nuoto | Olimpiadi Tokyo | Margherita Panziera dopo le batterie | “Spero di disputare una gara diversa in semifinale”

Advertising

FINOfficial_ : Greg Patrinieri mette il ?? oltre l'ostacolo,batte la mononucleosi che lo ha colpito e debilitato da inizio giungno… - Gazzetta_it : Fede è la più grande, anche come continuità. Ora lo sport le trovi un ruolo per il futuro #Tokyo2020 - FINOfficial_ : Supergreg argento pazzesco!!Un campione strafottente, sfacciato, che oltrepassa i limiti del possibile e dell’immag… - ilariiamulaas : RT @FINOfficial_: Supergreg argento pazzesco!!Un campione strafottente, sfacciato, che oltrepassa i limiti del possibile e dell’immaginabil… - CMusso6 : RT @mara_carfagna: Incredibili le nostre Valentina Rodini e Federica Cesarini, oro nel canottaggio a #Tokyo2020 . Dei #GiochiOlimpici di gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Olimpiadi

CalendarioTokyo - I favoriti gara per gara - Le favorite gara per gara - Il ranking del 2021 (top - 10) gara per gara - Cronaca della quinta giornata batterie - Cronaca della quinta ...Sin dal via in testa si è piazzata Katie Ledecky che ha pian piano aumentato il ritmo prendendo il largo. La statunitense è passata a metà gara in 4'06'28, con Grimes a inseguire col tempo di 4'07'...Gregorio Paltrinieri fidanzato: l'asso nella manica della squadra di nuoto azzurra ha colpito ancora, ma chi lo accompagna nella vita?Nel canotaggio oro per Federica Cesarini e Valentina Rodini e bronzo per Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta. Incredibile l’argento di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e bronzo per le fioretti ...