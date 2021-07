Notizie dal Forex 29 luglio 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1874 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,1931. Sale la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di luglio, risultata pari a 119 punti, dai 117,9 punti del mese precedente. USD/YEN Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,84, con un peggioramento verso il supporto stimato a 109,51. Sono aumentati gli ordinativi di beni durevoli americani a giugno, che hanno evidenziato un incremento dello 0,8%. GBP/USD La sterlina riprende il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3961 dollari. Un ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – EUR/USD L’euro si apprezza nei confronti del biglietto verde. Il cross euro dollaro USA quota 1,1874 dollari, con la nuova resistenza vista a 1,1931. Sale la fiducia dell’economia di Eurolandia nel mese di, risultata pari a 119 punti, dai 117,9 punti del mese precedente. USD/YEN Il biglietto verde ripiega nei confronti dello yen. Il cambio dollaro USA Yen quota 109,84, con un peggioramento verso il supporto stimato a 109,51. Sono aumentati gli ordinativi di beni durevoli americani a giugno, che hanno evidenziato un incremento dello 0,8%. GBP/USD La sterlina riprende il rialzo nei confronti del biglietto verde e scambia a quota 1,3961 dollari. Un ...

