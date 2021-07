Nothing ear (1), quando il niente promette tanto (Di giovedì 29 luglio 2021) Ricomincio da niente. Che poi non è un atto di minimalismo, ma un inno alla sottrazione. Nome dell'azienda a parte, «Nothing», gioco di assenze per affermare un'inedita presenza, è questo il connotato inevitabile delle ear (1), ennesima ma ambiziosa variazione sul fortunato tema degli auricolari senza fili. Qui le aspettative sono alte e le ragioni plurime: il design, per l'appunto, un inno alla limpidezza, a svelare anziché celare, con tutti i principali meccanismi del prodotto manifesti tramite un involucro trasparente. Ecco magneti, chip, microfoni, a sfilare in bella vista. Lo aveva fatto anche Apple in una delle immagini ufficiali delle sue AirPods ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 luglio 2021) Ricomincio da. Che poi non è un atto di minimalismo, ma un inno alla sottrazione. Nome dell'azienda a parte, «», gioco di assenze per affermare un'inedita presenza, è questo il connotato inevitabile delle ear (1), ennesima ma ambiziosa variazione sul fortunato tema degli auricolari senza fili. Qui le aspettative sono alte e le ragioni plurime: il design, per l'appunto, un inno alla limpidezza, a svelare anziché celare, con tutti i principali meccanismi del prodotto manifesti tramite un involucro trasparente. Ecco magneti, chip, microfoni, a sfilare in bella vista. Lo aveva fatto anche Apple in una delle immagini ufficiali delle sue AirPods ...

Advertising

infoitscienza : Nothing Ear (1): idea ottima ma non tutto è funzionale | (non) - Ad10000follower : Recensione Nothing ear (1): quando il design (non) è tutto - AndreaCervone : Ecco la mia recensione delle @nothing Ear(1). Semplici true-wireless o ARTE? - viacarducci17 : RT @Corriere: ear (1), ecco gli auricolari trasparenti di Nothing, la nuova creatura del «papà» di OnePlus - HDblog : Nothing Ear (1): idea ottima ma non tutto è funzionale | (non) Recensione -