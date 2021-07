“Nostra madre vaccinata con quattro dosi”: a Pavia muore 81enne ricoverata per ictus (Di giovedì 29 luglio 2021) Milano, 29 lug – I figli di una anziana vaccinata per errore con quattro dosi e ora morta hanno sporto denuncia contro ignoti per capire “se può esserci un nesso causale sul sovradosaggio di vaccini e il peggioramento delle condizioni di salute della donna”. “Nostra madre vaccinata con quattro dosi” La donna di 81 anni è morta nel reparto di neuro-riabilitazione dell’Istituto Maugeri di Pavia, dove era ricoverata da metà aprile per un ictus. I figli hanno scoperto che le erano stati somministrate due ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) Milano, 29 lug – I figli di una anzianaper errore cone ora morta hanno sporto denuncia contro ignoti per capire “se può esserci un nesso causale sul sovradosaggio di vaccini e il peggioramento delle condizioni di salute della donna”. “con” La donna di 81 anni è morta nel reparto di neuro-riabilitazione dell’Istituto Maugeri di, dove erada metà aprile per un. I figli hanno scoperto che le erano stati somministrate due ...

Advertising

SardusAutocton : RT @angelo_ra_: Pavia, morta 81enne ricoverata per ictus: “Nostra madre vaccinata con 4 dosi”. Disposta autopsia - 007Vincentxxx : RT @infoitsalute: Pavia, morta 81enne ricoverata per ictus: “Nostra madre vaccinata con 4 dosi”. Disposta autopsia - ladyrosmarino : RT @infoitsalute: Pavia, morta 81enne ricoverata per ictus: “Nostra madre vaccinata con 4 dosi”. Disposta autopsia - infoitsalute : Pavia, morta 81enne ricoverata per ictus: “Nostra madre vaccinata con 4 dosi”. Disposta autopsia - AnniBoros : @barbarab1974 L’ordine invece di occuparsi di cose serie e gravi -