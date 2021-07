Non solo Emerson Palmieri in orbita Napoli | ci ritorna anche Tsimikas | il Liverpool ha risposto all' interessamento

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 29 luglio 2021) Più di 18 mesi fa, ilgià registrava una forte forma di interesse verso un giovane e promettente terzino sinistro in forze all'Olympiacos, un terzino che a suo tempoil connazionale greco Kostas Manolas, azzurro da poco, aveva promosso. Oggi, nonostante sia diventato da tempo un giocatore del, ilsi è rifatto sotto per lo stesso calciatore: Kostas. E ilnon ha chiuso la strada per una cessione, come riporta oggi il Corriere dello Sport: "Giuntoli ha provato a parlarne, per sondare eper capire: il ...