“Non rimandateli in Italia, rischiano trattamento inumano”: la decisione del tribunale in Germania su due richiedenti asilo (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo quanto previsto dal regolamento di Dublino sarebbero dovuti essere rimandati nel luogo di primo approdo competente per il loro procedimento d’asilo, cioè l’Italia. Ma l’Alta Corte Amministrativa del Nord Reno-Westfalia ha deciso di non rimandare in Italia due richiedenti asilo provenienti da Somalia e Mali perché nel nostro Paese “rischiano seriamente di subire trattamenti inumani e degradanti“. Nella motivazione della sentenza si fa riferimento al fatto che “entrambi i richiedenti non avrebbero accesso a una struttura di accoglienza e alle relative cure nel caso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Secondo quanto previsto dal regolamento di Dublino sarebbero dovuti essere rimandati nel luogo di primo approdo competente per il loro procedimento d’, cioè l’. Ma l’Alta Corte Amministrativa del Nord Reno-Westfalia ha deciso di non rimandare indueprovenienti da Somalia e Mali perché nel nostro Paese “seriamente di subire trattamenti inumani e degradanti“. Nella motivazione della sentenza si fa riferimento al fatto che “entrambi inon avrebbero accesso a una struttura di accoglienza e alle relative cure nel caso ...

"Non rimandateli in Italia, rischiano trattamento inumano": la decisione del tribunale in… Il Fatto Quotidiano