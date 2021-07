“Non mi ha guardata negli occhi”. Milly Carlucci, il retroscena che fa male dietro l’addio di Raimondo Todaro (Di giovedì 29 luglio 2021) Milly Carlucci risponde al terremoto che ha colpito Ballando con le stelle: l’addio di Raimodo Todaro. Il ballerino ha ufficialmente deciso di lasciare il programma di Milly Carlucci dopo 16 anni! Lo ha fatto sapere attraverso un lungo post in cui ha voluto ringraziare la famiglia allargata di Ballando con le Stelle, che l’ha accolto quando era appena maggiorenne e che gli ha valso diverse vittorie: con Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021)risponde al terremoto che ha colpito Ballando con le stelle:di Raimodo. Il ballerino ha ufficialmente deciso di lasciare il programma didopo 16 anni! Lo ha fatto sapere attraverso un lungo post in cui ha voluto ringraziare la famiglia allargata di Ballando con le Stelle, che l’ha accolto quando era appena maggiorenne e che gli ha valso diverse vittorie: con Fiona May, Veronica Oliver, Elisa di Francesca e Giusy Versace. “Dal 17 settembre 2005 la mia vita, la mia crescita, e la mia dedizione sono legate ad una grande famiglia, quella di ...

