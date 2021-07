“Non è vero”. Christian muore in casa a 25 anni, il corpo scoperto dalla mamma (Di giovedì 29 luglio 2021) Tragedia a Chiaravalle in provincia di Ancona. Un ragazzo di 25 anni, Christian Massari, è stato trovato morto in casa dalla mamma nell’appartamento in via della Repubblica dove, da poco, si erano trasferiti. Ignote le cause. La tragedia nella mattinata di mercoledì. La mamma che aveva dimenticato le chiavi in casa, aveva trovato la porta dell’appartamento chiusa fin dalla sera di martedì ma non si era troppo preoccupata ed era andata a dormire da un’amica. A quanto si apprende dai media locali, Christian Massari frequentava una ragazza ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 29 luglio 2021) Tragedia a Chiaravalle in provincia di Ancona. Un ragazzo di 25Massari, è stato trovato morto innell’appartamento in via della Repubblica dove, da poco, si erano trasferiti. Ignote le cause. La tragedia nella mattinata di mercoledì. Lache aveva dimenticato le chiavi in, aveva trovato la porta dell’appartamento chiusa finsera di martedì ma non si era troppo preoccupata ed era andata a dormire da un’amica. A quanto si apprende dai media locali,Massari frequentava una ragazza ...

