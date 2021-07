"Non accettiamo nessuna mediazione". Occhio, qui Draghi rischia davvero: ricatto grillino, caos-Giustizia in CdM (Di giovedì 29 luglio 2021) A Palazzo Chigi, è in corso il Consiglio dei ministri: a tenere banco la riforma della Giustizia. La delegazione del M5s è arrivata all'appuntamento in ritardo dopo che per tutta la mattinata Giuseppe Conte e i componenti pentastellati del governo si sono confrontati proprio sui contenuti della riforma firmata da Marta Cartabia. Pochi istanti prima che iniziasse la seduta, però, i grillini hanno alzato la posta, facendo sapere che non accetteranno alcuna mediazione sulla mafia e sui processi che riguardano i reati del 416 bis.1 che agevolano l'attività delle associazioni di tipo mafioso o si avvalgono dell'appartenenza alla mafia oltre al concorso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) A Palazzo Chigi, è in corso il Consiglio dei ministri: a tenere banco la riforma della. La delegazione del M5s è arrivata all'appuntamento in ritardo dopo che per tutta la mattinata Giuseppe Conte e i componenti pentastellati del governo si sono confrontati proprio sui contenuti della riforma firmata da Marta Cartabia. Pochi istanti prima che iniziasse la seduta, però, i grillini hanno alzato la posta, facendo sapere che non accetteranno alcunasulla mafia e sui processi che riguardano i reati del 416 bis.1 che agevolano l'attività delle associazioni di tipo mafioso o si avvalgono dell'appartenenza alla mafia oltre al concorso ...

