No green pass | a Roma le capriole dei leghisti nella piazza che attacca Draghi | “Incoerenza? Restiamo contrari sul provvedimento”

Advertising

Rinaldi_euro : Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia… - borghi_claudio : CI VUOLE IL GREEN PASS O DOBBIAMO CHIUDERE! Vediamo chi ha fatto scelte opposte Casi UK Luglio 14: 41 748 15: 47 89… - borghi_claudio : Solita lettura sconfortante dei giornali. Dal terrorismo sul green pass per i mezzi di trasporto (nel mezzo della s… - PaoloBarili : RT @SecolodItalia1: Green pass, la Francia frena sulle ritorsioni. Da noi, invece, si demonizza la piazza - mimmoalba1 : RT @Rinaldi_euro: Appena presentata interrogazione urgente alla Commissione sull’uso distorto e discriminatorio da parte dell’Italia del “… -

Ultime Notizie dalla rete : green pass

Però vado oltre e mi chiedo: perché nei bar e ristoranti al chiuso si può entrare con ilsenza limitazioni e in uno stadio, all'aperto, no? Muoviamo la passione di 38 milioni di persone: ...Caro Massimo, perché mai, nel tuo testo (in coppia con Agamben), diramato dall''Istituto di studi filosofici di Napoli' col titolo 'A proposito del decreto sul', non hai speso una sola parola di indignazione, vituperio, condanna, per la 'pratica di discriminazione' che non consente di guidare liberamente un'automobile (ma eventualmente anche un ...Nelle strutture ora Covid free ci si attrezza per allontanare i rischi della quarta ondata. Le associazioni impegnate nell’assistenza: il Green pass sia obbligatorio e gli anziani non restino soli ...Mentre Telegram resta a guardare gli amministratori di alcuni gruppi continuano a vendere Green Pass falsi: adesso il prezzo è raddoppiato.