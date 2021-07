No Dad e mascherine in classe: il piano Scuola del governo. Presidi critici (Di giovedì 29 luglio 2021) L’obiettivo nonché la “sfida” di lezioni in presenza per tutti da subito, la raccomandazione – non obbligo – a docenti e personale a vaccinarsi, la promozione dell’immunizzazione per gli studenti dai 12 anni, la necessità – dove non si potrà mantenere il distanziamento – delle mascherine in classe, regole meno stringenti sulle stoviglie monouso a mensa. Neanche una parola sull’ipotesi di “quarantena alla francese”, ovvero la possibilità se un alunno è positivo di mantenere in presenza i compagni vaccinati e mettere in Dad gli altri. Mentre sono previsti 450 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico scolastico. Il piano ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) L’obiettivo nonché la “sfida” di lezioni in presenza per tutti da subito, la raccomandazione – non obbligo – a docenti e personale a vaccinarsi, la promozione dell’immunizzazione per gli studenti dai 12 anni, la necessità – dove non si potrà mantenere il distanziamento – dellein, regole meno stringenti sulle stoviglie monouso a mensa. Neanche una parola sull’ipotesi di “quarantena alla francese”, ovvero la possibilità se un alunno è positivo di mantenere in presenza i compagni vaccinati e mettere in Dad gli altri. Mentre sono previsti 450 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico scolastico. Il...

