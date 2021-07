'Niente vaccino e ho preso il virus. Ora sono pentita, quella non è libertà' (Di giovedì 29 luglio 2021) Il , Franca Petrucci 59 anni di , non lo aveva voluto fare. 'Pensavo non fosse sicuro e poi, lo ammetto, immaginavo che dietro questa spinta a vaccinare ci fossero gli interessi delle case ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021) Il , Franca Petrucci 59 anni di , non lo aveva voluto fare. 'Pensavo non fosse sicuro e poi, lo ammetto, immaginavo che dietro questa spinta a vaccinare ci fossero gli interessi delle case ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il… - LauraGaravini : Finalmente UK revoca quarantena per vaccinati da Ue e Usa. Niente piu' quarantena precauzionale per chi viaggia in… - TizianaFerrario : Niente studi tv senza #greenpass. Sai che corsa al vaccino ci sarebbe tra i politici riluttanti? #Delta #COVID19 - P_risks : RT @arcamasilum: Anche #Facebook sulla linea di Google. Obbligo di vaccino per i dipendenti o niente rientro al lavoro. Da quelle parti non… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Niente più quarantena precauzionale per chi viaggia in Gran Bretagna da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio… -