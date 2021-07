Niente soldi al CAI per la manutenzione dei sentieri (Di giovedì 29 luglio 2021) L'ha definita una 'scelta incomprensibile' il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, Giampaolo Bidoli - firmatario con il collega Massimo Moretuzzo di un emendamento all'assestamento di ... Leggi su udinetoday (Di giovedì 29 luglio 2021) L'ha definita una 'scelta incomprensibile' il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, Giampaolo Bidoli - firmatario con il collega Massimo Moretuzzo di un emendamento all'assestamento di ...

Advertising

finoallafollia : RT @Sfigatto: Quando tua nonna ti da i soldi e tua madre urla dall'altra stanza: 'NON DARGLI NIENTE!!' - Saryna81_ : RT @Sfigatto: Quando tua nonna ti da i soldi e tua madre urla dall'altra stanza: 'NON DARGLI NIENTE!!' - medeadicyta : RT @ardigiorgio: Il pubblico ci mette i soldi ma non decide niente. L’inghippo scoperto da barnabè: lo stato mette i soldi in una società,… - iustoemilio : @DAZN_HELP_ITA Si, certo. Complimenti per l'assistenza, è da ieri che c'è solo un bot disponibile. Nessun numero pe… - carlo66608300 : RT @Sfigatto: Quando tua nonna ti da i soldi e tua madre urla dall'altra stanza: 'NON DARGLI NIENTE!!' -

Ultime Notizie dalla rete : Niente soldi Niente soldi al CAI per la manutenzione dei sentieri L'ha definita una 'scelta incomprensibile' il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, Giampaolo Bidoli - firmatario con il collega Massimo Moretuzzo di un emendamento all'assestamento di ...

'Rovine', leggi un estratto del primo romanzo del bassista dei Suede ... nulla però che potesse risalire agli ultimi sessant'anni, niente che rendesse anacronistici i ... vomitava i medesimi versi della Bibbia e oscenità da quattro soldi su una Jackie incurante. Ogni sera c'...

Niente soldi al CAI per la manutenzione dei sentieri UdineToday Calciomercato Sampdoria, niente Watford per Thorsby. Le ultime Il Watford ha mollato la presa su Morten Thorsby, ma il centrocampista della Sampdoria piace in Italia e può partire in questo calciomercato ...

Noi Per Vetralla: “Ancora sprechi di soldi pubblici. Ora basta” "Assistiamo sgomenti ancora una volta allo spreco di denaro da parte dell’amministrazione comunale", si legge nel comunicato di Noi Per Vetralla.

L'ha definita una 'scelta incomprensibile' il consigliere regionale del Patto per l'Autonomia, Giampaolo Bidoli - firmatario con il collega Massimo Moretuzzo di un emendamento all'assestamento di ...... nulla però che potesse risalire agli ultimi sessant'anni,che rendesse anacronistici i ... vomitava i medesimi versi della Bibbia e oscenità da quattrosu una Jackie incurante. Ogni sera c'...Il Watford ha mollato la presa su Morten Thorsby, ma il centrocampista della Sampdoria piace in Italia e può partire in questo calciomercato ..."Assistiamo sgomenti ancora una volta allo spreco di denaro da parte dell’amministrazione comunale", si legge nel comunicato di Noi Per Vetralla.