New York paga chi si vaccina, 100 dollari ad ognuno (Di giovedì 29 luglio 2021) “100 dollari per il vaccino” a New York. E’ l’ultima iniziativa lanciata dal sindaco Bill de Blasio per spingere la popolazione a vaccinarsi per il Covid. “A chi si vaccinerà saranno dati 100 dollari e ringrazieremo per il gesto responsabile”, afferma de Blasio. Nello Stato sono stati registrati 2.203 nuovi casi di Covid rispetto ai 275 del 28 giugno. La maggior parte dei nuovi contagi è nella città di New York e in alcune aree di Long Island.Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo ha stabilito che tutti gli impiegati dello Stato dovranno mostrare prova di essersi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) “100per il vaccino” a New. E’ l’ultima iniziativa lanciata dal sindaco Bill de Blasio per spingere la popolazione arsi per il Covid. “A chi si vaccinerà saranno dati 100e ringrazieremo per il gesto responsabile”, afferma de Blasio. Nello Stato sono stati registrati 2.203 nuovi casi di Covid rispetto ai 275 del 28 giugno. La maggior parte dei nuovi contagi è nella città di Newe in alcune aree di Long Island.Il governatore dello Stato di NewAndrew Cuomo ha stabilito che tutti gli impiegati dello Stato dovranno mostrare prova di essersi ...

