Netflix, il vaccino è obbligatorio sui set americani (Di giovedì 29 luglio 2021) È di pochi giorni fa la decisione di Sean Penn di non tornare sul set della serie Gaslit finché tutti i membri della produzione non fossero vaccinati; una richiesta aggiuntiva rispetto al protocollo già messo in atto dalla Universal che implica un attestato di vaccinazione per coloro che si trovano nella cosiddetta "Zone A", cioè a stretto contatto con il cast principale. Nelle scorse ore è stato annunciato che Netflix adotterà lo stesso protocollo e lo renderà obbligatorio nei set americani di film e e serie. Dunque, attori e troupe dovranno dimostrare di essere stati vaccinati contro il coronavirus o sottoporsi al ...

