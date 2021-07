Netflix, Google e Facebook ai dipendenti: "Lavoro in presenza solo se vaccinati" (Di giovedì 29 luglio 2021) Netflix richiederà agli attori e a coloro che vi lavorano fianco a fianco sui set americani di essere vaccinati. Lo riportano americani citando alcune fonti.La strada intrapresa da Netflix è in linea con quella imboccata da Google e Facebook, che richiederanno ai loro dipendenti di essere vaccinati per tornare in ufficio. “Richiederemo a chiunque lavori in un dei nostri campus americani di essere vaccinati”, afferma Facebook, prevedendo uffici al 50% della loro capacità in settembre negli Stati Uniti. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021)richiederà agli attori e a coloro che vi lavorano fianco a fianco sui set americani di essere. Lo riportano americani citando alcune fonti.La strada intrapresa daè in linea con quella imboccata da, che richiederanno ai lorodi essereper tornare in ufficio. “Richiederemo a chiunque lavori in un dei nostri campus americani di essere”, afferma, prevedendo uffici al 50% della loro capacità in settembre negli Stati Uniti.

