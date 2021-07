Nella mappa europea del contagio Sicilia e Sardegna tornano in rosso. Spagna, Grecia e Francia a rischio elevato (Di giovedì 29 luglio 2021) Sicilia e Sardegna tornano in rosso nelle mappe aggiornate e pubblicate oggi dall’Ecdc (european Centre for Disease Prevention and Control), il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi di Covid-19 almeno in mezza Europa. La maggior parte dell’Italia vira in giallo, mentre restano verdi soltanto Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al Sud, e Valle d’Aosta e Piemonte al Nord. Settimana scorsa, Sardegna e Sicilia ma anche Lazio e Veneto erano classificate a rischio moderato. A livello europeo, la ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 luglio 2021)innelle mappe aggiornate e pubblicate oggi dall’Ecdc (n Centre for Disease Prevention and Control), il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che vede un aumento dei casi di Covid-19 almeno in mezza Europa. La maggior parte dell’Italia vira in giallo, mentre restano verdi soltanto Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata al Sud, e Valle d’Aosta e Piemonte al Nord. Settimana scorsa,ma anche Lazio e Veneto erano classificate amoderato. A livello europeo, la ...

