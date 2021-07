NBA Draft 2021, i Detroit Pistons sceglieranno Cade Cunningham alla uno. Rockets su Jalen Green, Cavs su Mobley (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Draft NBA 2021 si terrà tra poche ore. Il noto insider Adrian Wojnarowski di ESPN, tramite il suo account Twitter, ha annunciato in anticipo quelle che dovrebbero essere le pick dei primi tre team a scegliere, vale a dire Detroit Pistons, Houston Rockets e Cleveland Cavaliers. Il sodalizio del Michigan, come da pronostico, dovrebbe optare per Cade Cunningham, ala piccola in uscita da Oklahoma State. Nelle ventisette partite giocate al college, Cunningham ha viaggiato a 20 punti, 6 rimbalzi e 3,5 assist di media. L’esterno statunitense, inoltre, ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 luglio 2021) IlNBAsi terrà tra poche ore. Il noto insider Adrian Wojnarowski di ESPN, tramite il suo account Twitter, ha annunciato in anticipo quelle che dovrebbero essere le pick dei primi tre team a scegliere, vale a dire, Houstone Cleveland Cavaliers. Il sodalizio del Michigan, come da pronostico, dovrebbe optare per, ala piccola in uscita da Oklahoma State. Nelle ventisette partite giocate al college,ha viaggiato a 20 punti, 6 rimbalzi e 3,5 assist di media. L’esterno statunitense, inoltre, ha ...

SkySportNBA : Draft NBA 2021, l'ordine di scelta aggiornato del primo giro: Memphis entra in top-10 #SkyNBA #NBA - giovamanna1982 : come ogni anno da almeno 20 anni mi accingo a fare nottata col Draft Nba, il che denota grande passione e attaccame… - paolo_ravani89 : I miei buoni propositi per il #Draft #NBA: qualcuno dia una #chance a #Luka #Garza. DRAFT HIM! #NBADraft @StorieASpicchi - BasketUniverso : NBA - Quanto costa una scelta alla fine del secondo turno del Draft? - rivaalessandroo : Stasera draft NBA, spero di andare a Miami -