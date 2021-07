Nazionale, Chiellini premiato a Livorno: “Siamo andati oltre ogni sogno più bello” (Di giovedì 29 luglio 2021) Giorgio Chiellini torna a Livorno, città che lo ha cresciuto calcisticamente, e viene accolto da un bagno di folla festosa. Il capitano della Nazionale Campione d’Europa è stato, infatti, ricevuto dal sindaco Luca Salvetti in Palazzo Comunale e premiato con un piatto in argento e una pergamena di ringraziamento per “la straordinaria impresa di aver condotto la Nazionale di calcio sul tetto d’Europa”. Le dichiarazioni del difensore alla cerimonia: “Emozione è la prima parola che mi viene in mente anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare un ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 29 luglio 2021) Giorgiotorna a, città che lo ha cresciuto calcisticamente, e viene accolto da un bagno di folla festosa. Il capitano dellaCampione d’Europa è stato, infatti, ricevuto dal sindaco Luca Salvetti in Palazzo Comunale econ un piatto in argento e una pergamena di ringraziamento per “la straordinaria impresa di aver condotto ladi calcio sul tetto d’Europa”. Le dichiarazioni del difensore alla cerimonia: “Emozione è la prima parola che mi viene in mente anche perché ho avuto la fortuna di vivere un mese e mezzo che mi ha portato a realizzare un ...

Advertising

News_24it : LIVORNO- Mattinata veramente emozionante quella che si è svolta oggi, giovedì 29 luglio, quando il capitano della N… - Fauntleroy1988 : Interessante vedere come gli antijuve prima dicevano “fino al confine”, “Chiellini non ha mai vinto nulla fuori dal… - GiacomoMane : RT @quertwit: @valeriomariano8 eh perché ci sono riusciti Palacio e Handanovic da noi all'inter ?????? Con la differenza che non hanno mai vin… - robertoverdi9 : Questo invece è uno zilianino che apre una nuova leggenda su Chiellini. Senza la nazionale Chiellini è un bidone… - gaetanostaglian : @ZZiliani Pepe almeno è un Chiellini che ha vinto. Macellaio ma con titoli. Chiellini c'è voluta la nazionale per f… -