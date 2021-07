‘Natura in Musica’, doppio appuntamento all’insegna dell’eco-sostenibilità (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per il secondo live di “Natura in Musica”, progetto ideato da Luca Aquino con il WWF SANNIO, realizzato con il supporto dell’associazione “So What” e della Regione Campania. L’evento fa nuovamente tappa venerdì 30 luglio nell’ Oasi WWF Lago di Campolattaro e prevede alle 18 il laboratorio-showcase “Pollution, racconti e suoni tra musica e ambiente” con il giornalista e scrittore Donato Zoppo e il chitarrista Giovanni Nazzaro, e a partire dalle 19:30 il concerto di Giovanni Nazzaro, che presenta il suo nuovo lavoro “Giovanni Nazzaro Duo” con Gabriele Grifa. Il tutto è realizzato grazie alla partecipazione dell’Accademia Musicale Lizard di Benevento ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTutto pronto per il secondo live di “Natura in Musica”, progetto ideato da Luca Aquino con il WWF SANNIO, realizzato con il supporto dell’associazione “So What” e della Regione Campania. L’evento fa nuovamente tappa venerdì 30 luglio nell’ Oasi WWF Lago di Campolattaro e prevede alle 18 il laboratorio-showcase “Pollution, racconti e suoni tra musica e ambiente” con il giornalista e scrittore Donato Zoppo e il chitarrista Giovanni Nazzaro, e a partire dalle 19:30 il concerto di Giovanni Nazzaro, che presenta il suo nuovo lavoro “Giovanni Nazzaro Duo” con Gabriele Grifa. Il tutto è realizzato grazie alla partecipazione dell’Accademia Musicale Lizard di Benevento ...

