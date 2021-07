Natura allo stremo, il consumo globale è sempre più vorace (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 5 agosto nel 2011. Il 23 settembre nel 2001. L’11 ottobre nel 1991. Il 12 novembre nel 1981. Il 21 dicembre nel 1971, primo anno in cui è stato calcolato. Dalla sua introduzione la data dell’Earth Over Shoot Day non ha fatto altro che arretrare, con la sola eccezione dell’annus horribilis 2020, quando il giorno in cui a livello mondiale abbiamo esaurito le risorse disponibili per l’anno in corso è risultato essere il 22 agosto. CI ABBIAMO MESSO poco … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 29 luglio 2021) Il 5 agosto nel 2011. Il 23 settembre nel 2001. L’11 ottobre nel 1991. Il 12 novembre nel 1981. Il 21 dicembre nel 1971, primo anno in cui è stato calcolato. Dalla sua introduzione la data dell’Earth Over Shoot Day non ha fatto altro che arretrare, con la sola eccezione dell’annus horribilis 2020, quando il giorno in cui a livello mondiale abbiamo esaurito le risorse disponibili per l’anno in corso è risultato essere il 22 agosto. CI ABBIAMO MESSO poco … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

KarimKarabu : Abbiamo conoscenze e razionalità, che ci guidano a non abusare o non sottometterci alle pareidoloie. Cioè giocarci… - domenicosabell1 : ... i dati registrati sono preoccupanti, e allo stesso modo terribili.. ... da ogni parte del mondo un'accanimento… - SooMicchi : @dimissia Ho pianto un po' in quella scena. Mamma volpe che ruba un uovo per darlo ai suoi cuccioli è 'AWWWWW' e '… - Lore_Magnifico : con autentica ammirazione. Ma anche molte altre forme di vita fanno da controaltare all'Umano durante la serie, con… - bigini_roberto : Nella creazione Dio comandò alle piante di portare frutto, ciascuna secondo il proprio genere: allo stesso modo, ai… -