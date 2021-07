«National Intern Day» | il 58% degli stagisti ha perso il posto in tempo di pandemia

(Di giovedì 29 luglio 2021) Tutti gli anni dal 2017, negli USA, l’ultimo giovedì del mese di luglio, si celebra il National Intern Day, la festa dedicata a milioni di tirocinanti che stanno vivendo un periodo difficile: in tempo di pandemia infatti ben 6 stagisti su 10 nel mondo hanno visto interrompere il proprio periodo formativo in azienda. Secondo uno studio del website Glassdoor, infatti, negli Stati Uniti il 50% dei programmi di stage è stato cancellato nella primavera del 2020, dato non diverso da quello confermato dall’International Labour Organization in collaborazione con la Commissione Europea, secondo cui 6 tirocinanti su 10 (58%) hanno visto interrompere il proprio periodo formativo in azienda in tempo di pandemia. E così è per l’Italia: a ottobre 2020, infatti, stando ai dati forniti dal Ministero del Lavoro, gli stage extracurricolari, retribuiti e svolti al di fuori del percorso scolastico si sono ridotti del 48%, passando da 185mila a poco più di 96mila.

