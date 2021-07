(Di giovedì 29 luglio 2021) Roma, 29 lug. - Circa 8su 10maggiorisui, oltre 7 su 10 vorrebbero un vaccino per l''personalizzato' in base all'età e alle proprie condizioni, il 59% ...

Advertising

TV7Benevento : Nasce 'Termometro Influenza', 8 italiani su 10 cercano più informazioni sui vaccini... -

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Termometro

Il Sannio Quotidiano

"L'indagine, sviluppata da Swg nell'ambito dell'osservatorio permanente 'Influenza', è stata condotta su un campione di 2.523 cittadini maggiorenni rappresentativo della popolazione per ..."Il dispositivo - dice Arturo Maravigna -in Corea, per adattare la somministrazioni di ... Non solo punture La Gamastech durante la pandemia ha inoltre realizzato unadesivo . "È un'...Condividi questo articolo:Roma, 29 lug. (Adnkronos Salute) – Circa 8 italiani su 10 cercano maggiori informazioni sui vaccini, oltre 7 su 10 vorrebbero un vaccino per l’influenza ‘personalizzato’ in b ...Dalle Eolie escono vini bianchi di straordinaria eleganza e intensità, dobbiamo farne scoprire il valore enologico identitario anche fuori dai nostri territori. La Malvasia, nella sua poliedricità pro ...