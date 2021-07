Napoli, scatta il divieto di barbecue: l’ordinanza del sindaco (Di giovedì 29 luglio 2021) scatta lo stato di rischio di gravi incendi boschivi a Napoli fino al 30 settembre prossimo. Il sindaco Luigi De Magistris ha emanato una nuova ordinanza per scongiurare i roghi. Vietato agli automobilisti gettare mozziconi di sigarette dall’auto e “nelle zone boscate, arborate e cespugliate, in tutti i terreni agricoli, pascoli, incolti, orti, parchi e giardini L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 29 luglio 2021)lo stato di rischio di gravi incendi boschivi afino al 30 settembre prossimo. IlLuigi De Magistris ha emanato una nuova ordinanza per scongiurare i roghi. Vietato agli automobilisti gettare mozziconi di sigarette dall’auto e “nelle zone boscate, arborate e cespugliate, in tutti i terreni agricoli, pascoli, incolti, orti, parchi e giardini L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

