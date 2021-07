Napoli | meglio tardi che mai | “Siamo mortificati” | arrivano le scuse

Leggi su serieanews

(Di giovedì 29 luglio 2021) Scienza, tecnico della Pro Vercelli, si scusa dopo il brutto infortunio del napoletano Demme: “dispiaciutissimi e” Giuseppe Scienza, tecnico della Pro Vercelli, è intervenuto a ‘Radio Marte’ scusandosi a nome della squadra per l’infortunio occorso a Diego Demme nel corso dell’amichevole tra i piemontesi, militanti in Serie C, e il. Il centrocampista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.